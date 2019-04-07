بطولة فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم تختتم غداًَ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في دورتها الثانية غداً، بعد أن شهدت منافسات قوية وحماسية من جميع الفرق المشاركة وعلى رأسهم منتخب الصين الذي أبدع في اللعب وحافظ على صدارة مجموعته في فئتي الزوجي رجال والفردي رجال، بينما تقدم منتخب الهند في فئة التقزم.

وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن البطولة تسهم في خلق ثقافة مشجعة لدمج أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمعات، لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، لتحقيق أحلامهم ودمجهم في مجتمعهم الذين هم جزء لا يتجزأ منه، وقال: إن مثل هذه البطولات تحفز أصحاب الهمم على بذل جهدهم لتحقيق ذواتهم وتمثيل بلدانهم خير تمثيل، مشيراً إلى أن جميع أفراد المجتمع مسؤولون عن تحقيق الإنجازات بمختلف أشكالها لتقدم بلدانهم.

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من ناحيته عبر أحمد حسن الحمادي، رئيس اللجنة الفنية لبطولات فزاع الدولية عن سعادته بالمكاسب التي حققتها النسخة الثانية وأثنى على عمل جميع اللجان المنظمة

فيما أكد جعفر إبراهيم، ممثل الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أن النسخة الثانية للبطولة حققت نجاحات كبيرة من كافة الجوانب التنظيمية والفنية، وأن المردود يشجع على المزيد من الطموحات مستقبلاً.

وفي صورة من أجمل صور الحب والود والإخلاص عبر عنها الثنائي الألماني، حيث تخلى هيربرت رونغن عن وظيفته في سبيل البقاء مع زوجته إيللي رونغن ومساندتها في جميع البطولات التي تخوضها وقال: قبل عشرين عاماً وأثناء قيامنا ببناء منزلنا سقطت زوجتي من الشرفة وأصيبت بعمودها الفقري مما أجلسها على الكرسي المتحرك وبعدها بعشر سنوات شقت طريقها في عالم الريشة الطائرة لأصحاب الهمم ووجدت بأني أشتاق لها كثيراً خصوصاً مع كثرة سفرياتها ولأننا معاً في كل شيء فقد وجب علي أن أترك عملي وأرافقها في بطولاتها وكنت قد بدأت كهاو للتصوير ومن ثم أصبحت أتقنه شيئاً فشيئاً، ولأن المعروف لابد أن يرجع لصاحبه فقد حصلت على عمل كمصور للفريق الألماني للريشة الطائرة وبذلك أصبحت مرافقاً لزوجتي في جميع البطولات.