شباب الأهلي والشارقة يواصلان صدارة دوري اليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

حافظ شباب الأهلي والشارقة على صدارة دوري أقوياء اليد بعد أن حققا أكبر الانتصارات، وفاز شباب الأهلي على الوحدة بنتيجة 36-14 والشارقة على بني ياس 35-25، وخلت الجولة من المفاجآت وجاءت جميع النتائج منطقية وواقعية بفوز النصر على الظفرة 25-19 وتعادل الوصل مع العين 18-18 لتصبح الصدارة لشباب الأهلي برصيد 34 نقطة وبفارق الأهداف عن الشارقة صاحب المركز الثاني والمتساوي معه في 34 نقطة، وإذا تواصلت النتائج بهذه الصورة ولم يتوقف قطار انتصارات شباب الأهلي والشارقة سيحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة لحسم لقب دوري أقوياء اليد، وأصبحت السيطرة على مسابقات كرة اليد منذ الموسم الماضي ثنائية بين شباب الأهلي والشارقة وتقوم بقية الفرق بدور الكومبارس وإكمال العدد دون تأثير حتى في نتائج فريقي الشارقة وشباب الأهلي المسيطرين على ساحة مسابقات الأقوياء، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ينجح أحد في إيقاف الشارقة أو شباب الأهلي أم ستكون الفاصلة حاضرة للحسم في نهاية المسابقة التي يبدو أنها باتت امتحاناً مكشوفاً فيما يخص نتائج المباريات التي يكون طرفاها شباب الأهلي والشارقة؟.