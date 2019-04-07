شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة فزاع.. العمل الجماعي والتدريب والتصميم أفضل مزيج للفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبل انطلاق المنافسات، نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عبر حسابه في «تويتر» صورة تجمعه مع زملائه في فريق «f3» وكتب«كل التوفيق اليوم». وعبر حسابه في «إنستجرام» كتب سموه «العمل الجماعي والتدريب والتصميم، أفضل مزيج للفوز. أداء رائع لفريقي الرجال والنساء».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة فزاع.. العمل الجماعي والتدريب والتصميم أفضل مزيج للفوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.