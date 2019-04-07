كلباء يسجل 5 أهداف ويتعادل مع الفجيرة 3-3

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

رغم التعادل (3-3)، الذي خرج به اتحاد كلباء والفجيرة من لقاء «الديربي»، والذي يعد خسارة بحسابات السباق المحموم، الذي تشهده المسابقة، إلا أن الفريقين أبديا ارتياحمها بالأداء والنتيجة، التي انتهت عليها المباراة الماراثونية المثيرة، التي جاءت عامرة بالأهداف الغزيرة إلى جانب جملة من الأخطاء الدفاعية.

بدأ الفجيرة التسجيل مبكراً؛ عبر (نيران صديقة)، بعدما سجل لاعب كلباء يعقوب البلوشي بالخطأ في مرماه، قبل أن يقلب الفريق الكلباوي الطاولة ويحول تأخره بهدف إلى التقدم بهدفين مع نهاية الشوط الأول، ونجح الفجيرة في أدراك التعادل عبر غبريال ثم التقدم بالهدف الثالث عبر «النيران الصديقة» مجدداً؛ لكن سرعان ما أعاد كلباء المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل الثالث، ليسجل لاعبوه خمسة أهداف من بينهما (اثنان بالخطأ في مرمى كلباء)؛ ليعزز الفريق مركزه العاشر في الترتيب، ويرفع غلته إلى 21 نقطة، فيما أصبح الفجيرة برصيد 14 نقطة؛ ليوسع الفارق مع منافسه على بقاء فريق الإمارات إلى نقطتين.

من جهته، أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، سعادته بالمستوى الجيد الذي قدمه فريقه، والنقطة التي خرج بها من ملعب الفجيرة؛ بعد مباراة أمتعت جماهير الفريقين بستة أهداف بالرغم من أن كلباء كان الأقرب للفوز واقتناص النقاط الثلاث قياساً بالفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه، وأكد رغم بعض الأخطاء الفردية التي صاحبت اللقاء، أنه يشعر بالرضا تماماً عن الأداء بصفة عامة، والتطور الذي يشهده فريقه والذي برهن على أنه يسير في الطريق الصحيح عبر بلوغ النقطة ال21 كإنجاز لم يسبق «للنمور» تحقيقه في عصر الاحتراف.

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وأشار المدرب فيفياني إلى أن المباراة غلب عليها الطابع الهجومي والحماسي؛ نظرا لرغبة الفريقين في الفوز، لافتاً إلى أن كلباء كان الطرف الأفضل خلال ال45 دقيقة الأولى، رغم استقباله لهدف مبكر من نيران صديقة؛ لكن سرعان ما استطاع الفريق العودة وتنظيم صفوفه والتقدم بهدفين وكان بالإمكان مضاعفة العدد وحسم اللقاء في نصفه الأول لولا بعض الأخطاء والهفوات الدفاعية، والتي بموجبها أهدوا الفجيرة هدفين في الحصة الثانية بكل سهولة ويسر.

وبسؤاله عن النقاط التي يحتاج إليها كلباء؛ لإعلان بقائه الرسمي في المحترفين أكد المدرب الإيطالي أنه لا يضع حسبة أمامه، وكل المباريات المتبقية تعد مهمة وعليهم مواصلة العمل الجاد؛ من أجل جمع المزيد من النقاط، وبناء شخصية قوية للفريق، وتحقيق الأهداف المرسومة وكتابة تاريخ جديد عبر احتلال موقع آمن على لائحة الترتيب العام بعيداً عن صراعات المؤخرة والهبوط.

في الجانب الآخر، أكد الدكتور عبد الله مسفر مدرب الفجيرة رضاه عن النقطة التي خرج بها فريقه أمام كلباء، لافتاً إلى أن التعادل يعد عادلاً قياساً بالجهد الكبير الذي بذله الفريقان على مدار ال90 دقيقة، مشيداً بالروح العالية والقتالية، التي أدى بها لاعبو فريقه المباراة وردة الفعل الجيدة والاستماتة والكفاح حتى الرمق الأخير من عمر المباراة؛ من أجل الخروج بنتيجة إيجابية والتي ستعيد للفريق الروح من جديد، خصوصاً أنها جاءت بعد سبع جولات عجاف لم يتذوق خلالها الفجيرة طعم النقاط وخسارة منافسيه على البقاء «دبا والإمارات». وأضاف: «فريقي قابل منافساً قوياً ومتطوراً يملك مجموعة من العناصر المميزة، خاصة في خط المقدمة، ومع هذا استطعنا اللعب بشكل رائع وكنا على مقربة من الفوز والظفر بالعلامة الكاملة لولا سوء الحظ»، قائلاً: «لا أريد الخوض في أمور أخرى أو معاتبة أي لاعب، لاسيما وأن الفريق مقبل على مباراة مهمة ومصيرية أمام دبا في الجولة القادمة، وينبغي أن نكون خلالها في أفضل درجات التركيز التي تسمح لنا بتعويض النتائج السلبية، وتحسين وضعنا في المنافسة».

وعن احتفاظه بالمهاجم إبراهيم خميس على دكة البدلاء بالرغم من أنه لاعب يمتلك الحلول، ويجيد التسجيل، أجاب مسفر أنه كان يخطط لدخول اللاعب في الشوط الثاني؛ لكن مجرى سير المباراة والإصابة التي تعرض لها البديل أحمد موسى وقبله فيصل يوسف أجبراه على تعديل تكتيكاته خلال المباراة، كما أنه كان محتاجاً لتنشيط الأطراف عبر دخول اللاعب حسن أمين الذي قدم مروداً جيداً.