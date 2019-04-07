فواز عوانة: بطولة قوية ومنافسات مميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثنى فواز عوانة لاعب فريق بني ياس، على مستوى منافسات الألعاب الحكومية في نسختها الثانية، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن تكون المنافسات بهذه القوة والإثارة بين جميع المتسابقين سواء من الرجال أو النساء.

وتقدم بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لدوره الكبير في دعم الرياضة والرياضيين وحث الجميع على ممارسة الرياضة.

وقال: ندمت لعدم حضور منافسات النسخة الأولى، بعدما شاهدت الحماسة والإثارة في النسخة الثانية من البطولة، ولكن كلاعب كرة قدم وكذلك زملائي أيضاً يصعب علينا ممارسة مثل هذه الألعاب، نظراً لقوتها وصرامتها رغم ممارستنا لكرة القدم، بتدريباتها المختلفة.

وأكد عوانة أن منافسات الألعاب الحكومية فكرة إيجابية، لحث موظفي الدوائر الحكومية على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بشكل يومي، مثل بقية الأمور الحياتية التي يمرون بها سواء في العمل أو المنزل.