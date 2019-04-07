خورفكان يعبر الحمرية ويعزز صدارته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز خورفكان صدارته بفوزه على حساب الحمرية بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الأخير في ختام مواجهات الأسبوع ال 15 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وسيطر خورفكان على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدف أحرزه المدافع عبد العزيز الخالدي في الدقيقة 10 بضربة رأسية. ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف عادل صقر، أبرز نجوم المباراة، هدف التعزيز الثاني عند الدقيقة 48 بتسديدة خادعة.

في المقابل، ظهر الحمرية بمستوى متواضع ولم تكن له خطورة تذكر طوال ال 90 دقيقة، وبهذا الفوز يعزز خورفكان حظوظه في الصعود لدوري الخليج العربي، رافعاً رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الحمرية بنقاطه ال 28 السابقة متراجعاً للمركز الثالث. وأدار المباراة الحكم عمر آل علي.

وعلى ملعب مصفوت تغلب دبا الحصن على أصحاب الأرض 2-1، وسجل هدفي الفريق الحصناوي البرازيلي فينيكيوس سيلفا في الدقيقتين 3 و33، فيما أحرز الإيفواري أكيا اكيرو هدف مصفوت الوحيد في الدقيقة 88. وبهذا الفوز يرفع الحصن رصيده إلى 25 نقطة، ويبقى مصفوت قابعاً في المؤخرة بنقاطه الخمس. وأدار المباراة الحكم محمد سالم يوسف.