شباب الأهلي يواجه بني ياس..والنصر يلتقي البطائح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

اكتمل المربع الذهبي في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بوصول شباب الأهلي والنصر والبطائح وبني ياس بعد تأهلهم أمس الأول عقب اجتيازهم لمنافسات الدور ربع النهائي في المسابقة، وفاز شباب الأهلي بطل الدوري العام بسهولة على العين 101- 71، والنصر على جاره الوصل 95- 87، والبطائح على الجزيرة 79- 72، وبني ياس على الظفرة 105 - 76.

وباكتمال المربع الذهبي للمسابقة من المقرر أن يلتقي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل شباب الأهلي مع بني ياس، وفي نفس اليوم يلعب النصر مع البطائح، والفائز خلال مواجهتي الدور نصف النهائي يتأهل مباشرة للنهائي الذي سيقام الجمعة المقبل.

وبعد مفاجأة خروج الشارقة على يد الظفرة في الدور الأول من المسابقة لقي الوصل حامل اللقب المصير ذاته على يد جاره النصر وصيف الدوري العام واستطاع «العميد» النيل من فهود الوصل 95 - 87 رغم النقص العددي للفريق واللعب من دون محترفه الأساسي الذي خرج مع بداية المباراة، بالإضافة إلى تغيير النصر لمدربه كركوكلي وقيام مساعده حسام الوكيل بتولي المهمة.

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تقدم النصر في المرحلة الأولى 29 - 23، ورد الوصل وتقدم في الثانية 26 - 16، واستعاد النصر توازنه في المرحلة الثالثة بتقدمة بفارق 12 نقطة وبنتيجة 28 - 16، وجاهد الوصل للحاق بالمباراة في المرحلة الرابعة في ظل إصرار النصر على تحقيق الفوز والتأهل لينهي الفريقان الربع الأخير بالتعادل 22 - 22. لتحسم المباراة لصالح النصر.

وفي لقاء شباب الأهلي مع العين لم يجد بطل الدوري صعوبة في اجتياز العين بفارق كبير في عدد النقاط تجاوز خلاله حاجز المائة نقطة وبنتيجة 101- 71، ليحجز إحدى بطاقات الدور نصف النهائي بسهولة ويقترب أكثر من تحقيق الفوز بثاني ألقابه هذا الموسم، وكان شباب الأهلي حقق الفوز بنتائج الفترات الأربع في المباراة 31- 18، و20- 18، و28 - 18، و22 - 17.

كما نجح فريق البطائح مفاجأة الموسم في الوصول إلى الدور نصف النهائي مواصلاً نتائجه في أول ظهور له هذا الموسم حيث فاز على الجزيرة 79 - 72 في مباراة متكافئة استطاع في ختامها البطائح تحقيق الفوز والتأهل بعد فوزه بالفترتين الأولى 25 - 18 والثانية 14 - 12، وخسارته الثالثة 22 - 23، والرابعة 18 - 18.

وفي مباراة رابعة استطاع بني ياس إقصاء فريق الظفرة بفارق كبير 105 - 76 منهياً آمال منافسه في مواصلة زحفه لمراحل متقدمة في المسابقة خاصة بعد نجاحه في تحقيق فوز مستحق وكبير على الشارقة في مستهل المسابقة كانت بمثابة المفاجأة التي كشفت التراجع غير الطبيعي وغير المبرر الذي تمر به السلة الشرقاوية المقبلة على تمثيل الأندية الإماراتية في بطولة الخليج المقبلة بالبحرين.

وكان بني ياس تعادل مع الظفرة في ختام المرحلة الأولى 27 - 27، ولكن تقدم خلال الثلاث مراحل الأخيرة للمباراة 23 - 16، و24 - 23، و31 - 10.