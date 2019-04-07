الجورجي ميكاد شفيلي يحصد كأس الشطرنج الخاطف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكادشفيلي بكأس بطولة دبي للشطرنج الخاطف التي نظمت أمس الأول ضمن بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج.

وشارك فيها 92 لاعباً ولاعبة من 22 دولة، بينهم 20 أستاذاً دولياً كبيراً بالإضافة إلى نجوم منتخب الإمارات يتصدرهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وعدد من لاعبي الأندية الشطرنجية وأندية الجاليات المقيمة بالدولة.

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وبنهاية الجولة التاسعة والأخيرة تساوى 3 أستاذة كبار برصيد 7.5 نقطة تصدرهم بنظام كسر التعادل الأستاذ الدولي الكبير الجورجي ميخائيل ميكادشفيلي وأستحق كأس البطولة بينما جاء في المركز الثاني بنفس رصيد النقاط الأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي لي كوانج ليم تلاه في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني يوري كوزيبوف.

وفي المركز الرابع جاء الأستاذ الدولي الكبير الإيراني إحسان قمقامي وفي المركز الخامس الأستاذ الدولي الإيراني بوريا دارين وفي المركز السادس الأستاذ الدولي الهندي رسانكران كيه، بينما فاز الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحيم بجائزة أفضل لاعب إماراتي.

وبعد نهاية الجولة التاسعة قام سعيد يوسف عضو مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للشطرنج ومحمد الحسيني المنسق العام للبطولة المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج بتسليم الجوائز للفائزين وتتويج البطل وتسليمه كأس البطولة وجائزة المركز الأول.