9 لاعبين من «العين للشطرنج» يشاركون في «آسيوية الشباب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك نادي العين للثقافة والشطرنج في بطولة آسيا للشباب 2019 التي تستضيفها العاصمة السريلانكية كولومبو في الفترة من الأول من إبريل الجاري وحتى 10 من الشهر، ويخوض النادي البطولة بمشاركة 9 من لاعبيه لمختلف الفئات العمرية، وهم: علي حمدان الشريفي (تحت 18 عاماً) وحارب الشامسي وعائشة ناصر الشامسي وأمل الشامسي (تحت 16)، واليازية الخروصي وموزة الشامسي (تحت 10)، وزينب المعمري (تحت 14) وحمد الشامسي (تحت 12)، كما تشارك لاعبة النادي وافية المعمري مع منتخب الإمارات المشارك ضمن مسابقة المنتخبات في نفس البطولة.

وتفقد وزير الرياضة السريلانكي مانوشا نانياكارا بعثة نادي العين للثقافة والشطرنج المشاركة في البطولة ضمن جولته في مقر فعاليات البطولة وكانت في استقباله منى الهرمودي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس بعثة النادي، وأكدت الهرمودي عزم الفريق على تحقيق نتائج جيدة تتناسب والجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس إدارة النادي بقيادة الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج من أجل بلوغ أهداف النادي المرجوة.

وقالت: سعداء بالمشاركة في بطولة آسيا للشباب 2019 في كولومبو والتي تضم أمهر وأقوى لاعبي القارة الصفراء الشباب وهي بطولتنا المفضلة التي درج أبطال نادي العين على تحقيق ميداليات ملونة فيها، نشكر مجلس إدارة النادي على منحه فرصة المشاركة للاعبي النادي الشباب».

وأضافت: كما سعدنا بزيارة وزير الرياضة السريلانكي مانوشا نانياكارا وإظهاره اهتماماً كبيراً بالوفد الإماراتي وبعثة النادي، وقد منحت الزيارة دفعة معنوية كبيرة للاعبين.