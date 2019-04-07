شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مشوار الكؤوس الأفريقية لليد بمواجهة حورية الغينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد ،فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مشوار بطولة الكؤوس الأفريقية المقامة فى المغرب بمواجهة حورية الغينى فى إطار منافسات المجموعة الثانية .

ويخوض الأهلى منافسات الدفاع عن اللقب ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من ، حورية الغينى و النجم الساحلى ، حيث أن إعتذار 3 فرق تسبب فى تغيير مجدول منافسات هذه النسخة التى تشهد مشاركة سموحة ممثلا لمصر بصفته حامل كأس مصر بجانب الفريق الأحمر .

ويسعى فريق الأهلى إلى الاحتفاظ باللقب الذى حققه الموسم الماضى على ـرضه ووسط جماهيره فى ظل خسارته للسوبر الافريقى الذى أقيم مساء الخميس للموسم الثانى على التوالى من غريمة التقليدى الزمالك بنتيجة 38 / 35 فى المغرب أيضا .

وإصطحب المدير الفنى للأهلى السلوفينى نيكولا كلا من اللاعبين ، هادى رفعت ومحمد عصام وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا عن الروسى إسكندر سيمكوف الذى تم الإستعانة به لخوض السوبر الأفريقى و بطولة الكؤوس .