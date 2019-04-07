شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أسامة نبيه بعد صورة الـ5": أنا مش أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ أساة نبيه الجميع بعد نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام وهو يشير بكف يده رامزا إلى "5" بعد هزيمة الأهلى التاريخية أمام صن داونز، حيث اختص سوبر كورة بتصريح يشرح فيه كواليس تلك الصورة التى استفزت جماهير الأهلى.

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