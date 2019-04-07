مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 / 4 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 7 /4 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة بتروجت والاتحاد السكندرى على ستاد السويس ومباراة الداخلية وانبى على ستاد كلية الشرطة ومباراة حرس الحدود وسموحة على ستاد المكس

موعد مباراة بتروجت والاتحاد السكندرى

تقام مباراة بتروجت والاتحاد السكندرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد السويس فى مواجهة الجريحين حيث يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة حيث خسر الفريق البترولى من بيراميدز بهدفين دون رد فيما خسر زعيم الثغر من الاهلى بنفس النتيجة.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل زعيم الثغر المركز التاسع برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 45 هدف .

وطالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لضمان الهروب من المراكز المتأخرة التى تهدد الفريق بالهبوط فيما شدد حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى على لاعبيه غلق صفحة الخسارة من الاهلى من أجل إستكمال خطة الصعود للمربع الذهبى بالفوز بالمباريات المقبلة .

موعد مباراة الداخلية وانبى

تقام مباراة الداخلية وانبى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد كلية الشرطة فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الداخلية مع النجوم بهدف لكل فريق فى أخر ظهور فيما فاز إنبى على الانتاج الحربى بهدف دون رد .

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

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ويتمسك علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بإقامة المباراة على ملعبه لحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تسيطر على فريقه منذ فترة طويلة فيما يتسلح على ماهر المدير الفنى لإنبى بعودة الفريق البترولى للانتصارات بعد الفوز على الانتاج لمواصلة خطة الهروب من شبح الهبوط .

موعد مباراة حرس الحدود وسموحة

تقام مباراة حرس الحدود وسموحة فى تمام الثامنة مساء اليوم الاحد على ستاد المكس فى ديربى الاسكندرية الذى يدخله الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر الحرس من طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد فيما خسر سموحة من الزمالك بهدف دون رد .

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 36 هدف .

وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للزحف نحو مراكز الامان فى جدول الدوري، بينما يبحث حسام حسن المدير الفنى لسموحة عن انتصاره الأول مع الفريق السكندرى لاسيما بعد تأكيداته أن الفوز بمباراتين يكفل إبعاد شبح الهبوط عن سموحة تماماً .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.