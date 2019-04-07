شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: مواجهة أغادير صعبة.. والدليل تأهلهم لربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مواجهة فريقه غدا أمام حسنية أغادير المغربي في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية قائلا :" أنها مواجهة قوية أمام فريق محترم".
وقال محمد إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن حسنية أغادير فريق قوي والدليل على ذلك هو وصوله لدور الثمانية في البطولة ويعد ضمن أقوى فرق البطولة.
وأشار اللاعب إلى أن الزمالك يحترم الفريق المغربي، وهناك حالة تركيز لدى الفريق الأبيض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد أمام أغادير قبل خوض لقاء العودة يوم 14 أبريل الجاري في السويس.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم: مواجهة أغادير صعبة.. والدليل تأهلهم لربع النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.