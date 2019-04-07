القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير | موعد مباراة الزمالك وفريق حسنية أكادير

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير يبحث الكثير من متابعي الساحرة المستديرة عمومًا وجماهير نادي الزمالك بالأخص على طريقة مشاهدة مباراة الذهاب التي تجمع فريق الزمالك ضد الفريق المغربي حسنية أغادير في ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019.

وقد تأهل الفريقين لربع النهائي بعد النجاح في تخطي دور المجموعات، الزمالك أول مجموعته ب 9 نقاط ، وحسنية أغادير ثاني مجموعته ب ثمان نقاط.

يذكر أن هذه المواجهة هي الأولى في تاريخ مواجهة الفريقين وقد اصطدم الزمالك من قبل بـ 7 مواجهات مع فرق المغرب حصد منها انتصارين و ثلاث تعادلات و هزيمتين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أكادير

تعد قناة beIN SPORTS HD 1 المالك الحصري لحقوق نقل بطولة كأس الكونفدرالية 2019، حيث تذاع جميع مباريات البطولة على هذه القناة فقط، وسوف تذاع مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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فريق الزمالك

عاد الزمالك لصدارة بطولة الدوري الممتاز بعد تحقيق فوزه على سموحة بعد أن تصدر الأهلي بصورة مؤقتة لأول مرة بطولة الدوري إلى أن انتهت المباراة بفوز الزمالك وعاد لتصدر بطولة الدوري مرة أخرى، لعب الزمالك 24 مباراة في الدوري الممتاز خسر منهم مباراة واحدة فقط وتعادل في 6 مباريات و حقق الفوز في 17 مباراة ليحتل صدارة بطولة الدوري الممتاز برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الأهلي الذي احتل المركز الثاني.

فريق حسنية أغادير

اصطدم فريق حسنية أغادير مرة واحدة من قبل مع فريق مصر وكان قد واجه فريق الأهلي المصري في بطولة دوري أبطال العرب 2004 في دور الـ 32 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين في دور الذهاب بالمغرب وفاز الأهلي بعدها بثلاثية في مباراة العودة بالقاهرة.

وقد شارك فريق حسنية أغادير المغربي بدوري أبطال أفريقيا مرتين من قبل في عام 2003 وودع البطولة في دور الـ16 بعد خسارته أمام أسيك الايفواري، ثم في عام 2004 ولم يستطيع الفريق عبور دور الـ 32 بعد خسارته أمام النجم الساحلي التونسي، وشارك في الكونفيدرالية في مناسبة وحيدة قبل مشاركته الحالية وخرج من دور الـ 16 الأول على يد دولفين النيجيري.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

تم الإعلان عن الموعد الرسمي الأخير لمباراة الزمالك وحسنية أغادير في دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية 2019، وسوف تقام المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء الحكم الصادق السالمي.