موعد مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا 2019|  موعد ليفربول ضد بورتو في ربع النهائي وبرشلونة يواجه...

الان موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث أقيمت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا 2019 والتي يبحث الملايين حول العالم عن موعد قرعة دور 8 دوري ابطال اوروبا 2019 وما هى القنوات المفتوحة الناقلة بث مباشر لــ قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، فقد اختتمت جولات دور ال16 فى دورى أبطال أوروبا بمواجهات مثيرة، وينتظر الكثير من المشجعين والمحبين لكرة القدم الأوروبية موعد إجراء قرعة دور ال8 ربع النهائي، وتشهد القرعة مواجهات نارية واحتلال إنجليزى فى المنافسة، ومن المنتظر أيضا أن القرعة يمكن أن تشهد مواجهة ديربي إنجليزي فى البطولة و سنتعرف معكم اليوم على موعد قرعة ربع النهائي ونصف النهائي فى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

موعد مباريات ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

سنتابع معكم بعد لحظات انطلاق سحب القرعة

المباراة مباراة الذهاب مباراة العودة ليفربول ضد بورتو 9 ابريل 2019 16 ابريل 2019 برشلونة ضد مان يونايتد 9 ابريل 2019 16 ابريل 2019 – توتنهام ضد مان سيتي 10 ابريل 2019 17 ابريل 2019 – اياكس ضد يوفنتوس 10 ابريل 2019 17 ابريل 2019

رسميا / ربع نهائي دوري أبطال أوروبا : –

اياكس × يوفنتوس – ليفربول × بورتو – توتنهام × مان سيتي – برشلونة × مان يونايتد

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا

الفائز من توتنهام ومان سيتي سيواجهه الفائز من اياكس ويوفنتوس في نصف النهائي الفائز من برشلونة ومان يونايتد سيواجهه الفائز من ليفربول وبورتو في نصف النهائي

الطريق الى النهائي

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نتاع الان معكم سحب الكرات

موعد دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2019

ما هي الفرق المشاركة فى دور ال8 بدوري الأبطال؟؟، حجز ثماني فرق من الكبار مكانهم فى دور ربع نهائى دورى الأبطال، وحجز فريق أياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، فيما شهدت البطولة تواجد أربعة فرق من الدورى الإنجليزى ويتصدر مانشستر سيتي ثم ليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

ويذكر أن أياكس قد حقق أولى المفاجأت بإقصاء حامل اللقب ريال مدريد، وبورتو حقق الفوز على روما، ويوفنتوس شهد على إثارة المنافسة بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد، وبرشلونة حقق فوزا مريحا على نظيره ليون، فيما قدم مانشستر يونايتد مواجهة قوية من نوع خاص بعد الفوز على باريس سان جيرمان، وحقق توتنهام الفوز على دورتموند، وأقصى ليفربول منافسه بايرن ميونيخ وحقق مان سيتى أكبر الانتصارات فى البطولة على فريق شالكه.

توقيت إجراء قرعة دور ال8 في دوري الأبطال

تقام قرعة دور ربع النهائى فى دورى أبطال أوروبا بعد اكتمال مشاركة الفرق الثمانية، وتنطلق القرعة يوم الجمعة 15/3/2019 ، وتقام القرعة لأول مرة فى شكلها الجديد فى مدينة نيون السويسرية، حيث سيتم إجراء قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي مع بعضهم.

كما يمكن مشاهدة البث المباشر bein sports news HD لمتابعة سحب قرعة دورى الأبطال على الهواء مباشرة

القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا

تنقل قرعة دورى أبطال أوروبا في دور ربع النهائي ونصف النهائي على قنوات bein sports news HD وتذاع القرعة على قناة news hd فى الساعة 13:00 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 14:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 11:00 بالتوقيت الدولي غرينتش.

الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا :