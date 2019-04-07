عبدالحكيم أبوعلم

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موافقة مبدئية من الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير الفريق الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتلقى موافقة مبدئية لحضور 30 ألف متفرج أمام صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.