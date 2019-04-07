عبدالحكيم أبوعلم
تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موافقة مبدئية من الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهير الفريق الأحمر أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يتلقى موافقة مبدئية لحضور 30 ألف متفرج أمام صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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