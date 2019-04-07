النشرة الرياضية..صنداونز يهزم الأهلي بخماسية.. وصلاح يتصدر أغلفة الصحف البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث خلال يوم السبت 6 أبريل 2019.
فضيحة تاريخية .. صنداونز يتلاعب بالأهلي ويهزمه بخماسية مع الرأفة
تلقى الأهلي هزيمة قاسية بخماسية نظيفة أمام نظيره صندوانز خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا.
ماني ينافس ستيرلينج على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين
ينافس النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة لاعب شهر مارس المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.
"الجفاف انتهى" .. صلاح يتصدر أغلفة الصحف البريطانية
بيراميدز يهزم الإسماعيلي بثلاثية ويضيق الخناق على الأهلي
حقق فريق الإسماعيلي فوزا غاليا، مساء اليوم السبت، على بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ضمن الجولة 28 مسابقة الدوري.
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