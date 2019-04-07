محمد إبراهيم: الزمالك يعيش حالة من التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مواجهة فريقه أمام حسنية أغادير المغربي.

ويحل الزمالك ضيفا، مساء الأحد، على حسنية أغادير، في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية.

وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:" أنها مواجهة حسنية أغادير ستكون قوية أمام فريق محترم".

Advertisements

وأضاف، أن الدليل على قوة الفريق المغربي هو وصوله لدور الثمانية في البطولة ويعد ضمن أقوى فرق البطولة.

وأتم تصريحاته" الزمالك يحترم الفريق المغربي، وهناك حالة تركيز لدى جميع اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب".

ومن المقرر أن تقام مواجهة العودة بين الزمالك وحسنية أغادير يوم 14 أبريل الجاري في السويس.