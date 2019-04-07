نتائج أبطال إفريقيا.. سقوط "مذل" للأهلي.. والبطل يواصل مشواره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى الأهلي ضربة قوية عصر اليوم السبت بخسارة قاسية من صنداونز بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد اليوم السبت إقامة أربع مباريات بدور الثمانية من البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية، ليصبح موعد الحسم يوم السبت المقبل لتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي.

- صنداونز × الأهلي

تذوق الأهلي خسارة قاسية على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت بجنوب إفريقيا ليكون أمام الأحمر فرصة أشبه بالمستحيلة من أجل العودة للمنافسة.

ويلعب الأهلي مباراة الإياب على ملعبه وبين جماهيره إلا أن الأحمر سيكون عليه الفوز بستة أهداف دون رد للتأهل للدور المقبل.

- حوريا × الوداد

في غينيا خرج الوداد البيضاوي -حامل لقب نسخة 2017- لمواجهة حوريا كوناكري حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

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مباراة الإياب ستقام في المغرب حيث يحتاج الوداد لنتيجة الفوز فقط بأي نتيجة للوصول للدور المقبل، في المقابل أمام حوريا كوناكري طريقان للوصول للدور المقبل وهو إما الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي أو الفوز.

- سيمبا × مازيمبي

في تنزانيا فرض فريق مازيمبي الكونغولي التعادل السلبي على سيمبا التنزاني، ليكون أمام بطل الكونغو فرصة وحيدة للصعود وهو الفوز في لقاء الإياب والذي سيقام على ملعبه.

على الجانب الآخر، يحتاج سيمبا خلال رحلته في الكونغو للفوز أو التعادل الإيجابي للصعود للدور المقبل.

- شبيبة قسنطينة × الترجي

قطع فريق الترجي التونسي -حامل اللقب في النسخة الماضية- نصف الطريق نحو الصعود للمربع الذهبي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على بطل الجزائر.

الترجي والذي سيخوض مباراة الإياب على ملعبه وبين جماهيره سيكون مطالبًا بالتعادل السلبي أو في حال الخسارة بهدف دون رد سيكون فريق "باب سويقة" متأهلاً أيضًا للدور المقبل.

في المقابل، يحتاج فريق شبيبة قسنطينة إلى الفوز بهدفين دون رد على أقل تقدير للصعود للمربع الذهبي.