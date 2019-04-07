محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 6 أبريل 2019، بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا أهداف الأهلي وصنداونز الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وإيبار Advertisements أهداف مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد الدوري الإيطالي أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. الأهلي يخسر بخماسية أمام صنداونز.. وبرشلونة يتخطى أتليتكو مدريد بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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