تحدث حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، عن النتائج السلبية للدراويش خلال الموسم الجاري.
وقال حسني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كلنا ندافع عنالإسماعيلي، والجميع يعلم ما يدور داخل الفريق، أشعر بالحرج عندما أقول بأنه ينافس على المربع الذهبي، فالإسماعيلي دائمًا ما ينافس على البطولات".
وأكمل : "الإسماعيلي ليس به لاعبين تملك خبرة لكي تساعد المدرب وتوجه زملائها، كذلك عدم وجود إستقرار فني وإداري جعل الفريق يحقق نتائج سلبية". مشيرًا أن اللاعبين ستكتسب الخبرات موسم بعد آخر، لكنه متأكد بأن الموسم القادم سيغادر فيه بعض اللاعبين كالعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر حسني عبدربه: الجميع يعلم ما يدور داخل الإسماعيلي.. وهذه أسباب النتائج السلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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