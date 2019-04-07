عصام عبد المنعم: كارتيرون لم يستحق الرحيل عن الأهلي

أكد عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي لم يكن يستحق الرحيل عن الأحمر. وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لا أعلم لماذا رحل كارتيرون، مدرب رائع ولم يكن يستحق الرحيل. وتابع : هناك اكثر من مدرب جيد، الأهلي يحتاج لمدرب بعيدا عن جنسيته، يكون قد تولى مسئولية "فريق بطولة" قبل ذلك، وان تكون الخسارة ليست في حساباته.



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