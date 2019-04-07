عصام عبد المنعم يعدد أسباب خسارة الأهلي أمام صن داونز

أكد عصام عبد المنعم رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن النادي الأهلي يمر بفترة صعبة للغاية

وذلك عقب خسارته بخماسية نظيفة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد المنعم في تصريحات لبرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لو بنلاعب فريق أوروبي مش هنخسر خمسة" .

وأردف: نتيجة غير مسبوقة، الأهلي يمر بفترة صعبة للغاية

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ومش في أفضل حالاته" .

وتابع: لم نقرأ المنافس مبكرا، ولم يستطيع المدرب الوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس.

وأكمل: توجيهات المدير الفني أيضا خلال المبارة لم يكن لها نتيجة وغير موفقة بالمرة.

وشدد: ألوم على المدرب، فهو من يملك كل الأوراق، الأهلي افتقد اليوم للقائد داخل الملعب.

