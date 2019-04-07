حسني عبد ربه: "كوبر" لم يفشل.. وكنت أتمنى المشاركة بكأس العالم

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق لم يفشل بعدما قاد الفراعنة لنهائي كأس أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم.

وتابع حسني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كوبر لم يظلمني بعدم استدعائي لقائمة المونديال، لكني كنت أتمنى المشاركة

فيه بعد الإنجازات التي حققناها مع الجيل الذهبي للمنتخب".

وأكمل : "نختلف على أداء منتخب مصر تحت قيادة كوبر، لكن لا خلاف على تحقيقه إنجازات مثل الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم".

