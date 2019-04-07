حسني عبد ربه: لم أتعجل في قرار الاعتزال.. وسأخدم الإسماعيلي في أي منصب

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي السابق، أنه لم يتعجل في قراراعتزاله لعب كرة القدم.
وقال حسني خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد: "لم أتعجل في قرار الاعتزال، فأنا أشعر براحه بعده، وهذه هى كرة القدم الأهم أن
وأكمل : "الإنجاز الذي حققته هو ترك ذكرى جيدة للأجيال الصغيرة والقادمة، والتي رأتني في أخر مشواري الكروي".
وأضاف: "الإسماعيلي بالنسبة لي كل شئ، وسأخدمه في أي منصب بالفترة القادمة".
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