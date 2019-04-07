كريم شحاتة: الأهلي قرر إقالة لاسارتي بعد خماسية صن داونز

حمل الإعلامي كريم شحاتة مسئولية خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمدير الفني للفريق مارتن لاسارتي. للفريق مارتن لاسارتي. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « تغييرات لاسارتي غريبة وغير

موفقة وإدارة الأهلي اتخذت قرار برحيل لاسارتي» وأضاف: « يبقى فقط تحديد وقت الرحيل ولكن إدارة الأهلي استقرت على رحيل مارتن لاسارتي بشكل نهائي، بعد استمرار سقوط الفريق الأحمر في المباريات الخارجية»

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