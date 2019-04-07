كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن وضع ملعب الدفاع الجوي ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية في الفترة الماضية.
وقال ثروت في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرشاشة صدى البلد "الأهلي كان قد طلب إقامة اللقاء في المقاولون العرب والزمالك طلب إقامة مباراته في بتروسبورت".
وتابع: "ولكن لائحة الاتحاد الافريقي تجبرك على حضور نسبة
وأضاف: "ملعب برج العرب سيكون في أفضل صورة قبل مباراة الأهلي وصن داونز حسب متابعات عامر حسين، كانت هناك محاولات من جانب الدفاع الجوي لاستضافة مباريات الأهلي بحضور الجماهير".
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. الدفاع الجوي كان مرشحا لاستقبال مباريات الأهلي الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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