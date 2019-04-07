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مفاجأة.. الدفاع الجوي كان مرشحا لاستقبال مباريات الأهلي الإفريقية

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كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عن وضع ملعب الدفاع الجوي ضمن الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية في الفترة الماضية.

وقال ثروت في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

شاشة صدى البلد "الأهلي كان قد طلب إقامة اللقاء في المقاولون العرب والزمالك طلب إقامة مباراته في بتروسبورت". 

وتابع: "ولكن لائحة الاتحاد الافريقي تجبرك على حضور نسبة

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معينة من المجاهير على الأقل 70% من سعة الاستاد وهذا ما يمنع من اقامة المباريات في القاهرة".

وأضاف: "ملعب برج العرب سيكون في أفضل صورة قبل مباراة الأهلي وصن داونز حسب متابعات عامر حسين، كانت هناك محاولات من جانب الدفاع الجوي لاستضافة مباريات الأهلي بحضور الجماهير".
 

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