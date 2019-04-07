الأهلي يطلب نقل مباراة العودة أمام صن داونز لبرج العرب

طلب مسئولو النادي الأهلي نقل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًأ من استاد الجيش بالسويس.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لبرنامج "الماتش"

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي طلب نقل المباراة لملعب برج العرب"، متابعًا "حصلنا على الموافقات الأمنية لاقامة المباراة في برج العرب ولكننتفاوض حاليًأ مع مسئولي الملعب والأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل السماح لنا بإقامة اللقاء على أرض الملعب".

وأضاف: "نتمنى استثناء مباراة الأهلي وصن دوانز ونحصل على الموافقة من مسئولي الملعب، برج العرب تحمل الكثير واستضاف مباريات كثيرة خلال السنوات الماضية للأندية والمنتخبات ونقدر دور مسئولي استاد برج العرب".