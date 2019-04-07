رضا عبدالعال:مش مهم يلعبوا ماتش العودة يقولولهم عندنا حالة وفاة

واصل رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي الأسبق تصريحاته المثيرة للجدل ، وتلك المرة تعقيباً علي خسارة الفريق الأول للنادي الأهلي من منافسه صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفه في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الجنوب إفريقي بخماسية نظيفه في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال عبدالعال في تصريحات صحفيه ، مش مهم يلعبوا ماتش العودة يقولولهم عندنا حالة وفاة ، وجاء ذلك بسبب صعوبة تعويض الخسارة من جانب النادي الأهلي في مباراة الإياب المقرر إقامتها مساء السبت القادم بملعب برج العرب.

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