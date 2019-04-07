برشلونة يقتل أحلام أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني

حقق برشلونة الانتصار بهدفين دون رد على أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا، ليقترب من حسم اللقب.



وسجل سواريز الهدف الأول في الدقيقة 85، ثم ميسي بالهدف الثاني في الدقيقة 87.



وبهذا الانتصار ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 73 نقطة، ويتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 62 نقطة، في الوصافة بفارق 11 نقطة، ويقتل البلوجرانا أحلام الأتلتي في المنافسة على اللقب.



واعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على طريقة لعب (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، وألبا، وفي الوسط راكيتيتش، بوسكيتس، وآرثر، وفي الهجوم الثلاثي كوتينيو، ميسي، وسواريز.



بينما اعتمد دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد على طريقة (4-4-2)، بوجود أوبلاك في حراسة المرمى، أمامه الرباعي فيليبي لويس، جودين، خيمينيز، وأرياس، وفي الوسط نيجويز، رودريجو، بارتي، وكوكي، وثنائي هجومي جريزمان وكوستا.



أول تهديد في المباراة كان لأصحاب الأرض، حيث استلم جوردي ألبا كرة من ميسي لينفرد بالحارس أوبلاك وسدد لكن تصدى لتسديدته القائم الأيمن في الدقيقة 14.



وعلى الجانب الآخر، حاول الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، حيث استقبل تمريرة في عمق الدفاع وسدد كرة قوية، لكن تصدى له الحارس تير شتيجن في الدقيقة 20.



وحصل ليونيل ميسي قائد برشلونة على خطأ من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 23، ونفذها البرغوث لكن التسديدة علت مرمى الحارس أوبلاك.



وتألق أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، في التصدي لتسديدة من فيليب كوتينيو، الذي توغل بالكرة في منطقة الجزاء في الدقيقة 27.



وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه دييجو كوستا في الدقيقة 28، بعد أن تفوه بألفاظ خارجة ضده، ولأن المصائب لا تأتي فرادى، قرر سيميوني إشراك أنخيل كوريا، بدلا من أرياس الذي تعرض للإصابة.



وقرر الأرجنتيني تحويل طريقة اللعب إلى (4-3-2)، بوجود جريزمان وكوريا كثنائي هجومي، بعد طرد كوستا، ورغم النقص العددي لم تتأثر الصلابة الدفاعية للروخيبلانكوس، حتى نهاية الشوط الأول.



وبدأ برشلونة الشوط الثاني بضغط على الضيوف، وانطلق ليونيل ميسي بالكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء، لكن أوبلاك تصدى له ببراعة في الدقيقة 55.



وفي تغيير جديد أشرك سيميوني المهاجم ألفارو موراتا بدلا من الظهير الأيسر فيليبي لويس، وحول طريقة اللعب مرة أخرى إلى (4-4-1)، بوجود نيجويز كظهير أيسر، وموراتا كمهاجم صريح.



وواصل الحارس أوبلاك تألقه، حيث منع سواريز من تسجيل الهدف الأول، فمن هجمة مرتدة انطلق ميسي ومرر لزميله سواريز الذي كان بمواجهة الحارس، الذي تصدى للتسديدة ببراعة في الدقيقة 61.



وقرر فالفيردي إجراء أولى تغييراته بإشراك مالكوم بدلا من آرثر، ليعود كوتينيو إلى خط الوسط، ويتجه البرازيلي إلى الجناح الأيسر.



وحاول جريزمان افتتاح التسجيل، حيث حصل على خطأ من حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 67، وسدد الكرة لكن تصدى لها تير شتيجن بسهولة.



ودفع فالفيردي بألينيا بدلا من كوتينيو، وأخيرًا نيلسون سيميدو بدلا من سيرجي روبيرتو.



واقتنص لويس سواريز مهاجم برشلونة، هدف التقدم للبلوجرانا في الدقيقة 85، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، أقصى يسار الحارس أوبلاك.



وبعد دقيقتين، سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، حيث انطلق على الجبهة اليمنى، وسدد على يسار أوبلاك بعد مراوغة الدفاع، ليؤمن النقاط الثلاث للبلوجرانا، ويُرسخ العقدة لسيميوني الذي لم يُحقق أي انتصار على برشلونة في الليجا منذ توليه المسؤولية مع الروخيبلانكوس.



المصدر: موقع كورة