مانشستر سيتي يحجز مقعدًا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

انتزع فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



وتغلب مانشستر سيتي على ضيفه برايتون بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة المحلية.



وبذلك، ينتظر مانشستر سيتي في المباراة النهائية للبطولة الفائز من لقاء غد الأحد بين فريقي واتفورد وولفرهامبتون.



ودخل السيتي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عبر البرازيلي جابريل خيسوس.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه مانشستر سيتي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو برايتون من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مانشستر سيتي فائزًا باللقاء.