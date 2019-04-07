رياضة | كريم حسن شحاتة: الأهلي قرر إقالة لاسارتي بعد خماسية صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حسن شحاتة: الأهلي قرر إقالة لاسارتي بعد خماسية صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل الإعلامي كريم شحاتة مسئولية خسارة الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للمدير الفني للفريق مارتن لاسارتي.

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وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « تغييرات لاسارتي غريبة وغير موفقة وإدارة الأهلي اتخذت قرار برحيل لاسارتي».

وأضاف: « يبقى فقط تحديد وقت الرحيل ولكن إدارة الأهلي استقرت على رحيل مارتن لاسارتي بشكل نهائي، بعد استمرار سقوط الفريق الأحمر في المباريات الخارجية».

وكان الأهلي قد تعرض لهزيمة قاسية بالأمس أمام صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ليودع البطولة إكلينيكيا.