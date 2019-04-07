رياضة | برشلونة يتلقي ضربتين موجعتين بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقي ضربتين موجعتين بعد الفوز على أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي برشلونة مباراته المقبلة ضد ويسكا مفتقداً لجهود نجميه وذلك يوم السبت 13 أبريل في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الاسباني.

ويغيب كلاً من جيرارد بيكيه ولويس سواريز عن لقاء ويسكا بسبب الإيقاف الإداري لتراكم البطاقات الصفراء فقد حصل الثنائي على بطاقات صفراء خلال قمة أتلتيكو مدريد.

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وفاز نادي برشلونة بشق الأنفس على أتلتيكو مدريد بهدفي "ميسي وسواريز" مساء السبت وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من الليجا.

ويتربع نادي برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي على قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 73 نقطة وذلك عقب فوزه الصعب والمتأخر على الأتلتيكو بثنائية نظيفة في ليلة طرد دييجو كوستا.