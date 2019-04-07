رياضة | تعليق مثير للجدل من مدرب ميلان بعد الهزيمة أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير للجدل من مدرب ميلان بعد الهزيمة أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الإيطالي جاتوزو، المدير الفني لميلان الإيطالي، تصريحا مثيرا للجدل عقب خسارة فريقه أمام يوفنتوس بالدوري الإيطالي.

ورفض جاتوزو التعليق على أداء حكم مباراة الروسونيري أمام يوفنتوس.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ميلان قدم أفض أداء في عام 2019، وخسرنا بسبب الأخطاء وليس لأن يوفنتوس كان جيدًا".

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وأضاف "لقد خسرنا في الدقائق الـ20 الأخيرة، ليس لأن يوفنتوس كان جيدًا، ولكن بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، هذه الأشياء يمكن أن تحدث في كرة القدم".

وأكمل "حتى الموسم الماضي، كان لدينا أداء رائع في ملعب يوفنتوس، لكننا كنا ساذجين، كما هو الحال اليوم، كنا ساذجين بشدة".

ورد جاتوزو على الانتقادات قائلا: "لم أكن أهتم بما يقوله الناس، ربما كانت المشكلة هي أنني فزت كثيرًا في هذا النادي كلاعب، وكنت هنا لفترة طويلة حتى أ الناس يتوقعون أشياء مختلفة، أريد فقط أن أحكم على ما قمت به كمدرب".

وأتم "أنا لا أقرأ الصحف، لا أعرف من الذي يمتدحني أو الذي ينتقدني".