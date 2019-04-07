رياضة | تعليق ناري من شوبير عن هزيمة الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من شوبير عن هزيمة الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الإعلامى أحمد شوبير ، نجم الأهلى الأسبق، هزيمة ناديه أمام صن داونز ، بطل جنوب أفريقيا ، بخماسية نظيفة بالكابوس المزعج لجميع الجماهير الأهلاوية ، مشيرا إلى أن أكثر المتشأئمين لم يكن يتوقع أو يتخيل تلك الخسارة الكبيرة ، والتى تعد الأكبر فى تاريخ النادى .

وأكمل شوبير، أن نسبة مواصلة الأهلى ، المشوار الأفريقى ، بعد خماسية ذهاب صن داونز ، لا تتعدى ال 10 % ، وأن بطل جنوب أفريقيا قطع شوطا كبيرا جدا فى التأهل للدور قبل النهائى .

وأضاف أحمد شوبير ، بان المهمة فى مباراة العودة بالقاهرة ، تعد شبه مستحيله ، لكن الاهم أن يؤدى لاعبي الأهلى المطلوب منهم خلال مباراة السبت المقبل ، بغض النظر عن الفوز بهدف او هدفين او ثلاث ، لكن الاهم هو اللعب بروح قتالية واداء رجولى خلال المباراة ، لانها بمثابة ثار لهم ، بعد تلك الخسارة الكبيرة فى جنوب أفريقيا .

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وأشار شوبير ، بانه يجب على لاعبي الأهلى ، فى مباراة العودة التحلى واللعب بروح الفانلة الحمراء ، وتعويض جماهيرهم عن ما حدث فى جنوب أفريقيا ، خاصة وان الهزيمة صعبة ومؤلمة للغاية .

وطلب نجم الأهلي السابق من الجميع مساندة الأهلى والدعم، من أجل تخطى تلك الكبوة الطارئة سريعا .

وأتم شوبير، بان الكرة فى ملعب اللاعبين، وانه يجب عليهم مصالحة جماهيرهم الغاضبة من تلك الخسارة الكبيرة .