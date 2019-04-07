رياضة | رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراة العودة أمام صن داونز لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراة العودة أمام صن داونز لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو النادي الأهلي نقل مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلًأ من ستاد الجيش بالسويس.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الأهلي طلب نقل المباراة لملعب برج العرب".

متابعًا "حصلنا على الموافقات الأمنية لاقامة المباراة في برج العرب ولكن نتفاوض حاليًأ مع مسئولي الملعب والأمانة العامة للقوات المسلحة من أجل السماح لنا بإقامة اللقاء على أرض الملعب".

مضيفًا "نتمنى استثناء مباراة الاهلي وصن دوانز ونحصل على الموافقة من مسئولي الملعب، برج العرب تحمل الكثير واستضاف مباريات كثيرة خلال السنوات الماضية للأندية والمنتخبات ونقدر دور مسئولي ستاد برج العرب".