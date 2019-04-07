رياضة | الإسماعيلى يرفض الراحة قبل مواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلى يرفض الراحة قبل مواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى منح لاعبيه راحة سلبية، عقب مباراة بيراميدز نظرا لضيق الوقت.

وكان قد تلقى نادي الإسماعيلي هزيمة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي ضمن مافسات الجولة 28 لمسابقة الدوري العام.

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ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الأربعاء القادم، على ستاد السويس، فى إطار مواجهات الدورى الأسبوع 29 لمسابقة الدوري المحلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 35 نقطة.