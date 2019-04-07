رياضة | 21 لاعبا في قائمة الحرية لمباراة بدواي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 21 لاعبا في قائمة الحرية لمباراة بدواي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختار محمد سليمان المدير الفني للحرية المطروحي 21 لاعبآ للدخول في معسكر استعدادآ لخامس مبارياتة اليوم أمام شبان بدواي في دوري الترقي للمجموعة الثالثة المؤهلة للقسم الثاني وضمت القائمة: محمد فوزي، محمد محمود ، محمد جمعة ، طارق ناصر ، خليفة سعيد، هاني رجب ، هشام الدسوقي،أبو بكر سلومة ، حسن محمد ،أحمد سعيد ، مصطفي كمال ، محمود علاء ، مؤمن سعيد ، مبروك أحمد ، محمد علي ، أبراهيم أمين ، أحمد علاء ، محمد حسن ، شريف سعيد ، عز الدين خميس ، طارق سالم.