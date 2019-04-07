رياضة | أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة،أن فريقه لم يفز باللقب بعد، بل هي مجرد ثلاث نقاط اقرب إلى اللقب ومتبقية 21 نقطة، ويجب عليهم تحقيق هذه النقاط.

وقال فالفيردي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-0: "تعرفني جيداً , انا مُحافظ ولن اقول اننا ابطال قبل الاوان".

وأضاف: "كنت انتظر مباراة صعبة مع منافس يضغط لكن طرد كوستا غير دماغي ومجريات المباراة".

Advertisements

وواصل: "كنا افضل قبل وبعد طرد كوستا".

وتابع: "لدينا اربعة ايام استعداداً للمان يونايتد وهذا لا يعني شيئاً ان تستخدم افضل لاعبيك, مباراة اليوم كانت مهمة جداً".

وأكمل: "الفريق باكمله يلعب بشكل جيد والان ينتظرنا فريق قوي جداً في ملعب لم يفز به البارسا ابداً".

واختتم: "أوبلاك كان جيدا جدا و من الصعب التسجيل عليه و كنا نعلم من البداية أننا سنواجه حارس رائع لكنه كان في يومه ايضا".