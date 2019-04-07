رياضة | البدري: الأهلي كبير والعودة في الإياب ليست مستحيلة بشرط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري: الأهلي كبير والعودة في الإياب ليست مستحيلة بشرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز على سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الـ28 للدورى الممتاز.

وشدد البدري في تصريحات خاصة لستديو 93.7 على أون سبورت إف إم ، على أن بيراميدز يسعي للمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب البطولة في أول تجربة للنادي في البطولة المحلية.

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ووجه الشكر إلى لاعبي بيراميدز والجهاز الفني على المستوى الذي قدمه الفريق في مباراة اليوم، والفوز على فريق كبير له قيمته في الدوري المصري مثل الإسماعيلي.

وعن هزيمة الاهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بخماسية نظيفة، قال المدير الفني السابق للفريق الأحمر، أن الأهلي نادي كبير وقادر على العودة مرة أخرى، في مباراة الإياب السبت المقبل، ولكن بشرط الاستعانة بشكل كامل بالجماهير التي تمثل الدافع الأول للفريق، وكثيرا ما كان الأهلي يتعرض لفترات يتراجع فيها المستوى وتغيب الاننتصارات لكنه دائما يتمكن من العودة بشكل أقوى بعد أي سقوط ويكون الجمهور الأحمر المحرك الأول.

وأضاف البدري، أن النتيجة التي خسر بها الأهلي أمام صن داونز بالفعل كبيرة والأمور صعبة للغاية، لكنها في النهاية غير مستحيلة والأهلي إسم كبير وقادر على العودة بمساندة كاملة من جماهيره .