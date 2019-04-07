رياضة | بوسكيتس: لن نحتفل بتحقيق الليجا إلى في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوسكيتس: لن نحتفل بتحقيق الليجا إلى في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجيو بوسكيتس، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، أن فريقه سعيد جدا بالفوز على المطارد لهم في الليجا، والان لديهم هامش كبير من النقاط، مشيرًا لأنهم حتى يضمنوا اللقب لن يحتفلوا.

وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية بعد الفوز 2-0 على أتلتيكو مدريد: "بدأنا هجماتنا من الخلف مثل هجمة البا ثم جاء الطرد وتغيرت المباراة جذرياً فاستحوذنا على الكرة وجاء الهدف في نهاية الامر".

وأضاف: "كوستا توجه الى الحكم وقال له شيئاً لا اعرفه".

وواصل: "امام مانشستر يونايتد نأتي بصورة جيدة ومعنويات عالية".

واختت: "فزنا بنصف الدوري, لا تزال متبقية عدة مُباريات في ملاعب صعبة".