رياضة | الكلية الحربية يستضيف تدريبات المنتخب الوطني في كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكلية الحربية يستضيف تدريبات المنتخب الوطني في كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ملعب الكلية الحربية، من استضافة تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنظمها مصر في الفترة من 21 يونيو و حتي 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر علي ملعب القاهرة الدولي مباريات البطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى باعتباره مستضيف البطولة.

و يذكر أن كلًا من ملعب القاهرة و الاسكندرية و السلام و الدفاع الجوي و السويس سيستضيفوا مجموعات و مباريات البطولة.