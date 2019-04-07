رياضة | سواريز: برهنا على قدرتنا.. وهذا سبب طرد كوستا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز: برهنا على قدرتنا.. وهذا سبب طرد كوستا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أنه من الصعب جداً ان يفوز فريقه بالليجا، ولكن ما حدث اليوم هو برهان على ذلك.

وقال سواريز بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-0: "من الصعب ان تُنافس في الدوري الاسباني ومن الصعب ان تفوز لكن اليوم برهنا اننا نستحق ذلك".

وأضاف: "هناك هامش كبير من النقاط لكن هناك الكثير من المباريات متبقية وهناك جبهات اخرى مثل الابطال وكاس الملك".

وواصل: "كنا نعرف ان هذا السيناريو بامكانه ان يحدث لكن نحن برشلونة وكنا على وعي ان فالفي يمكنه رفع مستوى المباراة بواسطة خططه".

واختتم: "لا اعرف ما حدث مع كوستا لكن اعتقد ان كان هناك شتم".