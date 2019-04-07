رياضة | أهداف مباراة - القسنطينى الجزائري 2 × 3 الترجي التونسي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - القسنطينى الجزائري 2 × 3 الترجي التونسي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
2
x
17:55
1
التعاون
الوحدة
3
x
19:45
1
الإتفاق
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
كريستال بالاس
هيديرسفيلد تاون
1
x
16:00
4
ليستر سيتي
بورنموث
1
x
16:00
3
بيرنلي
دوري أبطال أفريقيا
سيمبا - تنزانيا
0
x
15:00
0
مازيمبي - جمهورية الكونجو
صن داونز - جنوب أفريقيا -
5
x
15:00
0
الأهلي - مصر
حوريا - غينيا
0
x
18:00
0
الوداد الرياضي - المغرب
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
1
x
21:00
2
الترجي الرياضي - تونس
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا
1
x
13:00
2
إسبانيول
2
x
16:15
1
إيبار
رايو فاليكانو
2
x
18:30
1
فالنسيا
2
x
20:45
0
أتلتيكو مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
بارما
0
x
15:00
0
تورينو
يوفنتوس
2
x
18:00
1
ميلان
سامبدوريا
0
x
20:30
1
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
2
x
15:30
4
فورتونا دوسلدورف
شالكه 04
1
x
15:30
2
آينتراخت فرانكفورت
شتوتجارت
1
x
15:30
1
نورنبيرج
بايرن ميونيخ
5
x
18:30
0
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
ليون
1
x
17:00
2
ديجون
جانجون
1
x
20:00
1
موناكو
الدوري المصري الممتاز
الانتاج الحربي
2
x
15:00
1
طلائع الجيش
وادي دجلة
0
x
17:30
0
المقاولون العرب
بيراميدز
3
x
20:00
1
الإسماعيلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
1
x
18:30
0
برايتون