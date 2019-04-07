رياضة | نجم أتلتيكو مدريد "باكيًا": دائمًا ما يتعرض لاعبينا لطرد غير مستحق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد "باكيًا": دائمًا ما يتعرض لاعبينا لطرد غير مستحق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال كوكي خلال تصريحات صحفية بعد الهزيمة 2-0: "كلما نلعب في الكامب نو تحدث اشياء غريبة".
وأضاف: "دائماً عندما نأتي هنا تحدث اشياء غريبة الكثير من حالات الطرد غير المستحقة!".
وواصل: "عندما نلعب ضد برشلونة يُطرد لنا لاعب بشكل غير مُستحق".
وتابع: "كوستا لم يقل لنا ما حدث".
وأكمل: "طرد كوستا ؟ لا أدري ماذا حدث سأشاهده لاحقا.. كوستا لم يقل شيء".
واستطرد بالدموع: "عندما يجعلونك تلعب بـ١٠ لاعبيين امام برشلونة من الطبيعي ان تحدث مثل هذه الاشياء".
وأشار بقوله: "يجب علينا ان ننتظر مبارتنا القادمة ونحافظ على المركز الثاني".
واختتم بقوله: "كوستا كان مولع ولم يفكر مرتين عندما فعل ما فعل".