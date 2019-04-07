رياضة | نجم أتلتيكو مدريد "باكيًا": دائمًا ما يتعرض لاعبينا لطرد غير مستحق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد "باكيًا": دائمًا ما يتعرض لاعبينا لطرد غير مستحق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كوكي، متوسط ميدان فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إن برشلونة هو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقال كوكي خلال تصريحات صحفية بعد الهزيمة 2-0: "كلما نلعب في الكامب نو تحدث اشياء غريبة".

وأضاف: "دائماً عندما نأتي هنا تحدث اشياء غريبة الكثير من حالات الطرد غير المستحقة!".

وواصل: "عندما نلعب ضد برشلونة يُطرد لنا لاعب بشكل غير مُستحق".

وتابع: "كوستا لم يقل لنا ما حدث".

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وأكمل: "طرد كوستا ؟ لا أدري ماذا حدث سأشاهده لاحقا.. كوستا لم يقل شيء".

واستطرد بالدموع: "عندما يجعلونك تلعب بـ١٠ لاعبيين امام برشلونة من الطبيعي ان تحدث مثل هذه الاشياء".

وأشار بقوله: "يجب علينا ان ننتظر مبارتنا القادمة ونحافظ على المركز الثاني".

واختتم بقوله: "كوستا كان مولع ولم يفكر مرتين عندما فعل ما فعل".