رياضة | تعرف على نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مساء اليوم السبت مباريات جولة الذهاب بدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، والتي كان أبرزها سقوط الأهلي المدوي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في عقر دار الأخير.

وخسر النادى الأهلى اليوم، أمام صن داونز الجنوب إفريقى بخماسية نظيفة، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وهى الهزيمة التى تعتبر الأكبر فى تاريخ الأهلى فى البطولات الإفريقية.

وتقام مباراة العودة بمصر يوم 13 من شهر أبريل الجاري.

Advertisements

وفي نفس الدور، تعادل فريق سيمبا التنزاني مع فريق مازيمبي الكونغولي سلبياً في المباراة التي أقيمت بملعب الأول.

وتعادل سلبياً أيضاً ، حوريا الغيني مع مضيفه الوداد المغربي في ملعب الأول وينتظره مباراة قوية في المغرب أمام الوداد.

فيما فاز فريق الترجي التونسي علي النادي الرياضي القسنطينى الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل مباراة العودة في تونس.