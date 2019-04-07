رياضة | الترجي يهزم شباب قسنطينة ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يهزم شباب قسنطينة ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا غاليًا على مضيفه شباب قسنطينة الجزائري، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "الشهيد الحملاوي" بالجزائري، في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتهي الشوط الأول بتقدم فريق الترجي بهدف دون رد سجله يوسف بلايلي في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء.

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وفي الشوط الثاني، نجح فوسيني كوليبالي في تسجيل الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 47، قبل أن يقلص عادل جعبوط للفريق الجزائري وسجل الهدف الأول له في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وسجل نسيم يطو الهدف الثاني لفريق شباب قسنطينة في الدقيقة 71، قبل أن يخطف محمد علي اليعقوبي هدف الفوز للترجي في الدقيقة 74، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا يقربه من التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره شباب قسنطينة علي الملعب الأوليمبي بـ"رادس" يوم 13 أبريل الجاري في لقاء إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.