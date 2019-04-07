رياضة | سعفان الصغير: إلغاء هدف بامبو نقطة تحول في مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان الصغير: إلغاء هدف بامبو نقطة تحول في مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي على حزنه بعد الخسارة من بيراميدز بنتيجة 3-1 مساء السبت في بطولة الدوري.

وقال سعفان في تصريحات تليفزيونية "إلغاء هدف كريم بامبو كان عامل مؤثر كبير بالنسبة لنا بالإضافة إلى طرد محمد مجدي".

وواصل "نعاني بشدة من ضغط المباريات وحالة الاجهاد لدى اللاعبين ولهم العذر في ذلك وبعض المحليين يغضبوا من كلمة الاجهاد ويعتبروها حجة للخسارة لكن في النهاية لا نستطيع أن نتحدث بسبب ظروف بطولة أمم افريقيا 2019".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد في مباراة اليوم وواجهنا سوء توفيق كبير وفي النهاية أغلقنا الصفحة وبدء الاستعداد للمواجهات القادمة".