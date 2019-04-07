رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يرد على صفقة ريال مدريد وجريزمان يصدم البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. البرسا يرد على صفقة ريال مدريد وجريزمان يصدم البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي برشلونة فوزاً قاتلاً على أتلتيكو مدريد بنتيجة هدفين دون مقابل وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الكامب نو في الجولة الـ31 من الدوري الاسباني.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم السبت:

1- في ليلة طرد كوستا.. ميسي يقود برشلونة لدهس أتلتيكو مدريد

فاز نادي برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين وذلك في القمة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 6/4/2019 على ملعب الكامب نو في الجولة الـ31 من الدوري الاسباني "الليجا".

وظل التعادل السلبي مسيطراً على أحداث المباراة حتى الدقيقة "85" عندما سجل الأوروجوياني لويس سواريز هدف البارسا الأول ليضع فريقه في المقدمة.

وجاء الهدف الثاني سريعاً في الدقيقة "87" عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتصبح النتيجة 2-0 لصالح البارسا.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدروي الاسباني بينما أتلتيكو مدربد بالمركز الثاني بـ62 نقطة.

2- عاجل.. العقوبة المنتظرة على دييجو كوستا بعد سب حكم مباراة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، منذ قليل، عن العقوبة التي تنتظر دييجو كوستا، مهاجم أتليتكو مدريد بعد واقعة مباراة برشلونة والمقامة حاليا على ملعب الكامب نو.

وكان كوستا وجه السباب إلى حكم مباراة فريقه أمام برشلونة حيث قال له: "العاهرة أمك ، التي ولدتك"، ليقوم الحكم بطرده في شوط المباراة الأول.

وذكرت التقارير أن العقوبة التي من المنتظر أن توقع على كوستا هي الإيقاف والتي تتراوح ما بين 4 إلى 12 لقاء طبقا للمادةو 94.

3- جماهير برشلونة تحسم مصير انتقال جريزمان إلى الكامب نو

حسمت جماهير برشلونة مصير انتقال نجم الكرة الفرنسية، أنطوان جريزمان، لاعب نادي أتليتكو مدريد إلى البلوجرانا بداية من الصيف القادم.

ورفضت الجماهير المتواجدة في ملعب الكامب نو لمشاهدة مباراة برشلونة والروخي بلانكوس في بطولة الدوري الإسباني تعاقد النادي الكتالوني مع جريزمان.

ورددت جماهير الكامب نو عبارات تهاجم من خلالها اللاعب قائلة: "جريزمان أيها الديو اخرج عن الكامب نو", الأمر الذي يجعل تعاقد برشلونة مع اللاعب الفرنسي أمرا مستحيلا.

4- عاجل.. الكشف عن الكلمة التي تسببت في طرد الحكم لـ"كوستا" أمام برشلونة

تلقى الأرجنيتني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضربة قوية خلال مواجهة برشلونة مساء اليوم بالجولة الـ31 بالدوري.

وحصل كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد البطاقة الحمراء في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول ليترك فريقه يعاني أمام برشلونة بـ10 لاعبين فقط.

وكشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن الكلمات التي رددها كوستا ضد حكم اللقاء جيل مانزانو والتي تسببت في طرده من ملعب اللقاء اليوم.

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واشارت إلى أن كوستا تلفظ على والدة الحكم ووجه ألفاظ نابية وسيئة ضده ليقرر على آثرها الأخير طرد من الملعب، حيث قال كوستا للحكم لفظياً: "العاهرة أمك، التي ولدتك"

5- برشلونة يرد بقوة على صفقة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات بشأن تعاقد​برشلونة​ الإسباني مع الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ نجم آياكس في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال الصحفي الإسباني الفيردو مارتينيز في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو أن دي ليخت قد حسم وجهته المقبلة بالانتقال الى برشلونة الإسباني بعد تلقيه للعديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وأشار مارتينيز إلى أن برشلونة قد اقترب من إغلاق الصفقة مقابل 70 مليون يورو بعد الاتفاق شفهياً مع آياكس.

ونال دي ليخت اهتمام العديد من كبار الأندية أوروبا، أبرزهم ​ريال مدريد​ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان إلا أنه فضل السير على خطى زميله فرينكي دي يونج الذي انتقل الى البرسا في الميركاتو الشتوي المنصرم.

6- برشلونة يتلقي صدمة قاسية من جريزمان

وأفاد دي جونيس البرنامج الإسباني الشهير والموثوق الذي يقدمه الإعلامي جوسيب بيدريرول بأن جريزمان البالغ من العمر 28 عامًا سيوافق على عرض النادي الكتالوني برشلونة لإرتداء قميص الفريق في الموسم المقبل.

وذكر البرنامج الإسباني بأن انتقال جريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد هذا الصيف بات شبه محسوم، حيث من المتوقع أن يدفع البلوجرانا قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس والبالغ 120 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رغبة جريزمان هي الرحيل عن أتلتيكو مدريد عقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الستة عشر على يد يوفنتوس الإيطالي.

7- عاجل.. برشلونة يرد على ريال مدريد ويحسم الصفقة الكبري

وأكد الصحفي في تصريحات لإذاعة OndaCero على أن دي ليخت وافق بالفعل على الانضمام لبرشلونة بعدما تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية.

واشار الصحفي إلى أن برشلونة سيغلق الصفقة بشكل رسمي بدفع ما يقارب من 70 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب بعد اتفاق شفهي في الأيام السابقة مع أياكس.

واختار دي ليخت الانضمام لفريق برشلونة ليوجه صفعة قوية لجميع الأندية التي دخلت في مفاوضات معه لضمه أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وجاء رد برشلونة سريعاً، بعدما فجرت تقارير صحفية مفاجأة منذ ساعات قليلة عن عقد ريال مدريد اتفاق مع هازارد وتشيلسي لاتمام الصفقة.

8- بارتوميو: جمهور برشلونة سيحسم هذه الصفقة الكبري

قال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية :" دي ليخت لاعب رائع، أعلم ماذا يدور حوله، لكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنه".

وعن التعاقد مع جريزمان، قال بارتوميو :" الغد سنرى كيف سيتم إستقبال جريزمان وهل جماهير برشلونة موافقة على ضمه أم لا، رأي الجماهير هي الشرط الأساسي للتعاقد مع اللاعب، في الكامب نو حرية التعبير هي السائدة".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً :" الحركة في الصيف ستكون مشتعلة، حيث يتطلع برشلونة إلى تحريك بعض اللاعبين واستقدام آخرين".