رياضة | تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة خماسية الأهلي أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أحمد موسى على فضيحة خماسية الأهلي أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لاعبي فريق النادي الأهلي تسببوا في فضيحة للبلد، بعد خسارتهم بخماسية نظيفة اليوم، أمام فريق نادي صن داونز بجنوب إفريقيا.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: "حسيت إن الأهلي اليوم ما زال في برج العرب، محتاج الطيارة تنقلوا جنوب إفريقيا.، الأهلي مكنش موجود في الملعب وكان صفر على الشمال، وكان قاعد في الجزيرة مستني الكأس على حجره"، مؤكدا أن جميع اللاعبين في الأهلي اليوم سيئين ولا يستحقون ارتداء قميص الأهلي، قائلا: "مفيش لاعب فيهم يسوى ربع مليون جنيه".

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وأردف موسى قائلا: "يا شماتتكم فينا، بس احنا غلطانين، لأن افتكرنا فريقنا هيتعادل أو يفوز.. أنا نفسي أعرف محمد هاني كان بيعمل ايه النهارده في المباراة.. ده مفيش كرة وصلت لمرمى صن داونز"، متسائلا: "فين مجلس إدارة الأهلي، وفين الملايين اللي اتصرفت على اللاعيبة.. كارثة وفضيحة، 400 مليون أهلاوي يبكون حول العالم"، مطالبا بتسريح جميع لاعبي فريق الأهلي.

واستطرد موسى قائلا: "الزمالكاوية شغالين عليا النهارده كأني أنا اللي كنت بلعب.. لو كنت موجود كنت لعبت أحسن منهم بروح الفانلة الحمراء"، متابعا: "لاعبو الأهلي فضحونا وفضحوا بلدهم.. وحق ربنا صن داونز يكسب 9 مش 5".